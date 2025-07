Polícia apreende fuzil do Comando Vermelho durante operação em Salvador Dez criminosos armados enfrentaram a polícia, mas fugiram e deixaram o armamento; ação aconteceu no Engenho Velho da Federação Balanço Geral BA|Do R7 28/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante uma operação no Engenho Velho da Federação, em Salvador (BA), a Rondesp Atlântico apreendeu um fuzil calibre 7.62 com as siglas do Comando Vermelho. Dez criminosos armados enfrentaram a polícia, mas fugiram e deixaram o armamento. A ação fez parte de uma série de operações contra o crime organizado na região.