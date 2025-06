Polícia fecha o cerco e persegue suspeito de assassinar mototaxista em Salvador (BA) GPS da moto da vítima apontou localização no bairro São Gonçalo do Retiro Balanço Geral BA|Do R7 11/06/2025 - 14h32 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h32 ) twitter

A polícia realiza uma operação em uma área de tráfico de drogas, no bairro de São Gonçalo do Retiro, após um mototaxista ser assassinado durante um roubo em Salvador (BA). A ação busca capturar os criminosos responsáveis e recuperar a moto roubada, localizada por meio do GPS. A operação é marcada por tensão e estratégia, com policiais fortemente armados enfrentando um ambiente perigoso.