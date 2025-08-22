Polícia Militar desvenda assassinato em praia de Ilhéus (BA) Autor do crime era ligado ao tráfico de drogas e foi morto na operação Força Total Balanço Geral BA|Do R7 22/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h18 ) twitter

A Polícia Militar da Bahia desvendou o assassinato de João Pedro Matos dos Santos, de 20 anos, ocorrido na Praia dos Milionários, em Ilhéus. Anderson da Costa dos Santos, de 26 anos, foi identificado como o autor do crime, ligado ao tráfico de drogas. A operação Força Total resultou na morte de Anderson, descartando a hipótese de um serial killer na região.