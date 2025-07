Polícia reforça segurança no Nordeste de Amaralina após morte de traficante do CV O criminoso Wendel Rodrigues foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia na quarta-feira (30) Balanço Geral BA|Do R7 31/07/2025 - 16h41 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h41 ) twitter

A polícia reforçou a segurança no Nordeste de Amaralina, em Salvador (BA), após a morte do traficante Wendel Rodrigues, que aconteceu na quarta-feira (30). O criminoso, membro do Comando Vermelho, foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia. A presença policial foi intensificada na região para evitar retaliações e garantir a segurança dos moradores, com viaturas circulando em pontos estratégicos.