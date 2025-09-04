Logo R7.com
Policiais e empresários são presos por grilagem de terras na Bahia

A ação aconteceu nas cidades de Salvador, Candeias e Camaçari

Balanço Geral BA|Do R7

Na Bahia, a operação Grilagem S.A. prendeu quatro policiais e dois empresários envolvidos em apropriação indevida de terras e corrupção. A operação aconteceu nas cidades de Salvador, Candeias e Camaçari. Segundo o GAECO, a quadrilha dividia as atividades em cinco fases que culminavam na venda de imóveis construídos em terrenos invadidos. O esquema gerava lucro significativo para o grupo

