Policial civil é investigado por praticar relações sexuais dentro de delegacia O agente é acusado de outras diversas irregularidades, entre elas permitir que o filho dirigisse uma viatura policial Balanço Geral BA|Do R7 12/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h54 )

Um policial civil está sendo investigado por cometer diversas irregularidades na Bahia. Entre as acusações, o policial teria praticado relações sexuais diversas vezes dentro de uma delegacia e permitido que o filho dirigisse uma viatura policial. Além disso, o agente também é investigado por envolvimento no desmanche e venda de peças de veículos apreendidos. Apesar da gravidade das acusações, ele ainda não foi preso.