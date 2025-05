Policial nocauteia homem após ser confrontado em abordagem Motorista desceu de um carro e enfrentou o agente, mas acabou levando um soco e caindo no chão Balanço Geral BA|Do R7 27/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h17 ) twitter

Um policial nocauteou um motorista após ser provocado durante uma abordagem. Em um vídeo, é possível ver quando o homem desceu de um carro e enfrentou o agente, mas acabou levando um soco e caindo no chão. O incidente destacou a habilidade do policial em lidar com a situação de forma calma e eficaz, demonstrando controle e técnica.