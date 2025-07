Polícias Militar e Civil realizam operação no extremo sul baiano Dois suspeitos, de 19 e 29 anos, foram presos com drogas, armas e balanças de precisão Balanço Geral BA|Do R7 24/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h01 ) twitter

Em uma operação conjunta, as polícias Militar e Civil cumpriram mandados de prisão e busca em três bairros de Prado (BA). Dois suspeitos, de 19 e 29 anos, foram presos com drogas, armas e balanças de precisão. O grupo investigado é ligado a uma facção criminosa suspeita de tráfico e homicídios. Durante a ação, um suspeito resistiu e foi alvejado após confronto com a polícia.