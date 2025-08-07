Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

População revoltada agride suspeito de cometer arrastão em Salvador

Segundo informações, ele estava com um comparsa em uma moto praticando assaltos quando foi capturado por populares

Balanço Geral BA|Do R7

Um homem foi agredido pela população após supostamente cometer um arrastão no bairro Pau da Lima, em Salvador (BA). Segundo informações, ele estava com um comparsa em uma moto praticando assaltos quando foi capturado por populares. O suspeito foi espancado com chutes, socos e até capacetadas. O comparsa conseguiu fugir. A polícia registrou o caso como linchamento.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.