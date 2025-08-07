População revoltada agride suspeito de cometer arrastão em Salvador
Segundo informações, ele estava com um comparsa em uma moto praticando assaltos quando foi capturado por populares
Um homem foi agredido pela população após supostamente cometer um arrastão no bairro Pau da Lima, em Salvador (BA). Segundo informações, ele estava com um comparsa em uma moto praticando assaltos quando foi capturado por populares. O suspeito foi espancado com chutes, socos e até capacetadas. O comparsa conseguiu fugir. A polícia registrou o caso como linchamento.