Porcos soltos nas ruas preocupam moradores Animais reviram lixo e oferecem risco à saúde; autoridades planejam ação para conter o problema Balanço Geral BA|Do R7 13/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h05 )

Moradores de Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador, na Bahia, estão preocupados com a presença de porcos soltos nas ruas. Os animais reviram o lixo e podem representar riscos à saúde pública, com relatos de micoses e outras doenças.

A situação se torna ainda mais alarmante devido à proximidade de escolas e de áreas de lazer infantis. Para conter o problema, a Diretoria de Proteção Animal e a Guarda Civil Municipal planejam uma ação conjunta, seguindo o exemplo de Serrinha, onde medidas como apreensão dos animais e multas aos donos foram adotadas.