Porteiro é assaltado a caminho do trabalho e tem moto levada por criminosos

Três indivíduos cercaram e atiraram contra o trabalhador, mas, felizmente, nenhum disparo o acertou

Balanço Geral BA|Do R7

Um porteiro foi alvo de um assalto violento na Avenida Paralela, em Salvador (BA), enquanto estava a caminho do trabalho. Três indivíduos cercaram e atiraram contra ele, mas, felizmente, nenhum disparo o acertou. Os criminosos levaram a moto do trabalhador, que foi recuperada pela polícia em menos de três horas no bairro São Caetano. Os criminosos ainda não foram localizados.

