Porteiro é assaltado a caminho do trabalho e tem moto levada por criminosos Três indivíduos cercaram e atiraram contra o trabalhador, mas, felizmente, nenhum disparo o acertou Balanço Geral BA|Do R7 20/08/2025 - 15h45 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h49 )

Um porteiro foi alvo de um assalto violento na Avenida Paralela, em Salvador (BA), enquanto estava a caminho do trabalho. Três indivíduos cercaram e atiraram contra ele, mas, felizmente, nenhum disparo o acertou. Os criminosos levaram a moto do trabalhador, que foi recuperada pela polícia em menos de três horas no bairro São Caetano. Os criminosos ainda não foram localizados.