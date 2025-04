Prefeito de Maragogipe e segurança são acusados de agredir comerciante Vítima afirma ter sofrido uma tentativa de homicídio e que seu estabelecimento foi fechado após apoiar a oposição nas últimas eleições Balanço Geral BA|Do R7 24/04/2025 - 17h49 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Record Bahia recebeu imagens de uma confusão envolvendo o prefeito de Maragogipe (BA) e um comerciante local.

No vídeo, o irmão do prefeito é visto empurrando o comerciante, identificado como Jader, que alegou ser perseguido há mais de dois anos devido a questões políticas e envolvimento no processo de cassação do prefeito.

Jader afirma ter sofrido uma tentativa de homicídio e que seu estabelecimento foi fechado após apoiar a oposição nas últimas eleições.

O prefeito ainda não se pronunciou sobre o incidente. A Record Bahia está aberta para ouvir ambos os lados da história.