PRF apreende drogas que vinham do RJ para abastecer Feira de Santana (BA) A operação resultou na prisão de quatro pessoas Balanço Geral BA|Do R7 04/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h05 )

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 130 quilos de maconha, pasta base de cocaína e um fuzil em uma van vinda do Rio de Janeiro para Feira de Santana (BA). A operação resultou na prisão de quatro pessoas, incluindo dois receptores no local de destino. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e destacou a importância da fiscalização no combate ao tráfico de drogas e armas.