Professor de música é morto a tiros após discussão de trânsito em Salvador Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, além de docente adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também era trombonista e pesquisador Balanço Geral BA|Do R7 27/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um professor de música foi assassinado após uma discussão de trânsito na BR-324, em Salvador (BA). Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, foi morto a tiros por um motorista, ainda não identificado, que fugiu após o crime. Fabrício, além de docente adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também era trombonista e pesquisador.