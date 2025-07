Quadrilha assalta empresário do sisal e leva R$ 120 mil em espécie Crime aconteceu em Conceição do Coité (BA) Balanço Geral BA|Do R7 04/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h38 ) twitter

Uma quadrilha tem realizado assaltos a empresários do ramo do sisal em Conceição do Coité (BA). Os criminosos monitoram e atacam as vítimas após saques bancários de grandes quantias em dinheiro. A vítima mais recente perdeu R$120 mil. A polícia investiga o caso, que se tornou recorrente na região.