'Rainha' do tráfico de Feira de Santana (BA) é presa no aeroporto de Brasília Esposa de 'Mil Grau' estava sob proteção da facção criminosa Comando Vermelho no Rio de Janeiro Balanço Geral BA|Do R7 30/04/2025 - 14h28 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h28 )

Kaline de Oliveira Almeida, acusada de integrar uma facção criminosa e envolvimento com tráfico de armas e drogas, foi presa no aeroporto de Brasília. A operação, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), também visa desarticular a organização liderada por seu marido, Everson Almeida Torres, conhecido como Mil Grau, atualmente preso no Presídio Federal em Brasília (DF).

Kaline, apelidada de rainha do tráfico de Feira de Santana, cidade do interior da Bahia, residia no Complexo do Alemão, onde tinha proteção da facção Comando Vermelho. A prisão de Kaline é parte de uma operação maior que ocorre em Salvador e outras cidades baianas, além de outros estados, visando enfraquecer o esquema criminoso.