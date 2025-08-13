Receita Federal inspeciona lojas em combate à venda de produtos piratas em Salvador A ação é parte de um planejamento para reprimir o contrabando e o descaminho na capital baiana Balanço Geral BA|Do R7 13/08/2025 - 16h46 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Receita Federal inspecionou diversas lojas durante a Operação ‘Comércio Legal’ em Salvador (BA). A ação teve como objetivo combater a venda de produtos piratas, como vestuário, perfumes e relógios. O auditor fiscal Joselito da Silva destacou que a operação é parte de um planejamento estratégico anual, baseado em denúncias e análise de risco, para reprimir o contrabando e o descaminho.