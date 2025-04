Segurança atira e mata cliente em agência bancária de Dias d’Ávila (BA) Durante uma confusão, Sidnei de Souza, de 43 anos, foi baleado no abdômen por um segurança do banco, que alegou legítima defesa Balanço Geral BA|Do R7 04/04/2025 - 16h20 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem morreu durante uma confusão em uma agência bancária de Dias d’Ávila (BA). Sidnei de Souza, de 43 anos, foi baleado no abdômen e morto por um segurança da agência, que alegou legítima defesa.

Em imagens de câmeras do banco, é possível ver Sidnei irritado com o gerente da agência. Depois, ele parte para cima do vigilante, que dispara em sua direção. O vigilante foi preso em flagrante.

O delegado responsável pelo caso analisou as imagens e destacou que a reação do segurança foi excessiva, apesar da agressão inicial da vítima.