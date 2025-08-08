Sobrinho mata tio a facadas por causa de 70 reais em Salvador
O suspeito, Alexandre, pediu o dinheiro ao tio para comprar drogas, mas foi negado
Um jovem identificado como Alexandre é suspeito de assassinar o próprio tio, Genivaldo, de 42 anos, em Salvador (BA). O crime aconteceu no bairro do Calabetão, após Alexandre pedir R$ 70 ao tio para comprar drogas. Genivaldo negou o dinheiro e foi atingido com dois golpes de faca no pescoço. Alexandre fugiu com o dinheiro para o CAPS de Piatã (BA), mas depois desapareceu. A polícia está em busca do suspeito.