Sobrinho mata tio a facadas por causa de 70 reais em Salvador O suspeito, Alexandre, pediu o dinheiro ao tio para comprar drogas, mas foi negado Balanço Geral BA|Do R7 08/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h24 )

Um jovem identificado como Alexandre é suspeito de assassinar o próprio tio, Genivaldo, de 42 anos, em Salvador (BA). O crime aconteceu no bairro do Calabetão, após Alexandre pedir R$ 70 ao tio para comprar drogas. Genivaldo negou o dinheiro e foi atingido com dois golpes de faca no pescoço. Alexandre fugiu com o dinheiro para o CAPS de Piatã (BA), mas depois desapareceu. A polícia está em busca do suspeito.