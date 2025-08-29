Suspeito de assaltar ônibus na Av. Paralela pula em córrego e é perseguido por PM de folga
A busca pelo criminoso, que durou uma hora, envolveu mais outros 50 agentes, além do uso de drones
A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assaltar um ônibus e esfaquear uma vítima na Av. Paralela, em Salvador (BA). O criminoso pulou em um córrego e tentou fugir, mas foi perseguido por um policial à paisana. A busca pelo criminoso, que durou uma hora, envolveu mais outros 50 agentes, além do uso de drones.