Após sete meses do crime, o suspeito de assassinar a tiros Átila Avelino Cruz, 29 anos, se entregou à polícia. O crime aconteceu durante uma cavalgada em Feira de Santana (BA), depois que o cavalo de Átila se chocou com o carro do autor do crime, Marcos dos Santos.