Suspeito de matar professor em briga de trânsito é solto após alegar legítima defesa
O professor teria ameaçado com um facão, levando o empresário a disparar oito tiros
O empresário Wagner Nascimento foi solto após audiência de custódia, onde a justiça alegou legítima defesa no caso do homicídio do professor Fabrício Dalla Vecchia, ocorrido após uma briga de trânsito. O professor teria ameaçado com um facão, levando o empresário a disparar oito tiros. A arma usada era ilegal, e Wagner responderá em liberdade.