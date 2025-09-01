Logo R7.com
Suspeito de matar professor em briga de trânsito é solto após alegar legítima defesa

O professor teria ameaçado com um facão, levando o empresário a disparar oito tiros

Balanço Geral BA|Do R7

O empresário Wagner Nascimento foi solto após audiência de custódia, onde a justiça alegou legítima defesa no caso do homicídio do professor Fabrício Dalla Vecchia, ocorrido após uma briga de trânsito. O professor teria ameaçado com um facão, levando o empresário a disparar oito tiros. A arma usada era ilegal, e Wagner responderá em liberdade.

