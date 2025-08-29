Suspeito furta bicicleta e é preso em flagrante no Largo da Mariquita, em Salvador Após ser abordado pela polícia, os agentes desconfiaram da história do homem, que alegou ter pagado pelo aluguel da bike Balanço Geral BA|Do R7 29/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h50 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante no Largo da Mariquita, em Salvador (BA), suspeito de furtar uma bicicleta. Após ser abordado pela polícia, os agentes desconfiaram da história do suspeito, que alegou ter pagado pelo aluguel da bicicleta. O suspeito, já conhecido por crimes na região, foi levado à delegacia.