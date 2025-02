Suspeito que matou três pessoas em Ibirapitanga (BA) se entrega à polícia Tiago Silva estava foragido há dois meses dentro da mata Balanço Geral BA|Do R7 11/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h00 ) twitter

Tiago Silva, que cometeu três homicídios no período de dois dias no final de 2024, em Ibirapitanga (BA), se entregou à polícia, na manhã do último dia 10, após dois meses foragido dentro da mata.

O suspeito, que já vinha sendo considerado um serial killer, estava deixando os moradores da região apavorados, pois era visto andando pelas rodovias da redondeza.

O acusado está à disposição da polícia e deve aguardar preso o julgamento.