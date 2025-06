Suspeitos são flagrados furtando fogueiras de comemoração junina Um dos casos aconteceu no bairro Rio Vermelho, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 24/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h16 ) twitter

Durante as festividades juninas na Bahia, dois homens foram flagrados furtando fogueiras no interior e na capital. Um dos casos aconteceu no bairro Rio Vermelho, em Salvador (BA), quando um motociclista parou no meio da rua, pegou as madeiras de uma fogueira e fugiu.