Tiroteio em festa de paredão mata ambulante e deixa delegado baleado Troca de tiros aconteceu na Engomadeira, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 14/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três pessoas foram baleadas durante um tiroteio em uma festa de paredão na Engomadeira, em Salvador (BA). Uma das vítimas foi Marcelo, que estava trabalhando no local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra vítima foi o delegado Jean Fiúza, que foi baleado no braço e pediu socorro por meio do WhatsApp.