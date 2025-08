Tiroteio termina com três mortos no Curuzu População diz que polícia matou morador da Liberdade por engano Balanço Geral BA|Do R7 04/08/2025 - 17h46 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h46 ) twitter

Moradores do bairro da Liberdade protestam após a morte de Ivonei, um líder comunitário, durante um confronto com a polícia no Curuzu. A comunidade alega que Ivonei, conhecido por seu trabalho social, foi morto por engano. A polícia afirma que os três mortos estavam envolvidos com o tráfico. O protesto bloqueou ruas e gerou tensão, com a presença de várias viaturas no local.