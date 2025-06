Torcedor do Vitória é espancado e roubado por membros de torcida rival Mesmo sem estar vestido com a camisa do time, ele foi reconhecido e agredido Balanço Geral BA|Do R7 09/06/2025 - 14h54 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h54 ) twitter

Um jovem de 22 anos, torcedor do Esporte Clube Vitória, foi brutalmente espancado e roubado ao voltar do trabalho. Mesmo sem estar vestido com a camisa do time, ele foi reconhecido por membros de uma torcida rival, sofreu agressões físicas e ainda teve o salário levado. O caso foi registrado na delegacia e os agressores já foram identificados.