Trabalhador é atropelado por motorista que furou sinalização de pare na BR-415
Orlei Souza Silva, de 55 anos, estava trabalhando em uma obra no trecho de duplicação da rodovia quando foi atingido
Um homem ficou ferido após ser atropelado na BR-415. Orlei Souza Silva, de 55 anos, estava trabalhando em uma obra no trecho de duplicação da rodovia quando foi atingido por um carro que furou a sinalização de pare. Orlei, que está internado em estado grave, foi arremessado para longe e socorrido por testemunhas. O motorista fugiu e ainda não foi identificado.