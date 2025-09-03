Logo R7.com
Trabalhador é atropelado por motorista que furou sinalização de pare na BR-415

Orlei Souza Silva, de 55 anos, estava trabalhando em uma obra no trecho de duplicação da rodovia quando foi atingido

Balanço Geral BA|Do R7

Um homem ficou ferido após ser atropelado na BR-415. Orlei Souza Silva, de 55 anos, estava trabalhando em uma obra no trecho de duplicação da rodovia quando foi atingido por um carro que furou a sinalização de pare. Orlei, que está internado em estado grave, foi arremessado para longe e socorrido por testemunhas. O motorista fugiu e ainda não foi identificado.

