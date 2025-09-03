Trabalhador é atropelado por motorista que furou sinalização de pare na BR-415 Orlei Souza Silva, de 55 anos, estava trabalhando em uma obra no trecho de duplicação da rodovia quando foi atingido Balanço Geral BA|Do R7 03/09/2025 - 16h50 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h50 ) twitter

Um homem ficou ferido após ser atropelado na BR-415. Orlei Souza Silva, de 55 anos, estava trabalhando em uma obra no trecho de duplicação da rodovia quando foi atingido por um carro que furou a sinalização de pare. Orlei, que está internado em estado grave, foi arremessado para longe e socorrido por testemunhas. O motorista fugiu e ainda não foi identificado.