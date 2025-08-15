Traficante ‘Diaba Loira’ é executada no RJ após trocar de facção
A criminosa, que era integrante do Comando Vermelho, se aliou ao Terceiro Comando Puro quando ficou escondida na Bahia
A traficante Eweline Passos, conhecida como ‘Diaba Loira’, foi executada no Rio de Janeiro durante um confronto entre as facções Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). A criminosa, que era integrante do CV, se aliou ao TCP quando ficou escondida na Bahia. Em posts nas redes sociais, ela já havia debochado dos rivais e comemorado a morte de líderes da antiga facção.