Traficante do CV é morto em confronto com a polícia em Salvador Identificado como Caíque, o jovem foi atingido após resistir à prisão e atirar contra os policiais Balanço Geral BA|Do R7 05/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h08 )

Um traficante, membro do Comando Vermelho, foi morto em confronto com a polícia no bairro Amaralina, em Salvador (BA).

Identificado como Caíque, o criminoso ostentava armas e drogas nas redes sociais, incluindo maconha, cocaína e ecstasy. Durante uma operação da Polícia Militar, ele foi atingido após resistir à prisão e atirar contra os policiais.

Caíque chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.