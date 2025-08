Traficante em fuga colide carro roubado e foge ferido por área de mata O criminoso, conhecido como ‘Lau’, está sendo procurado na região do bairro Águas Claras, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 01/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h34 ) twitter

Um traficante conhecido como ‘Lau’ foi perseguido pela polícia após roubar o carro de um motorista de aplicativo. Durante a perseguição, o criminoso foi baleado, colidiu com uma residência e fugiu a pé por uma área de matagal no bairro Águas Claras, em Salvador (BA). Com a colisão, o carro roubado e a casa atingida foram danificados. A polícia continua as buscas pelo traficante, que ainda está foragido.