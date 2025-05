Traficante líder de facção criminosa da Bahia é preso em São Paulo Homem estava foragido desde 2017 e foi achado em cobertura de luxo na Vila Leopoldina Balanço Geral BA|Do R7 14/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h38 ) twitter

A polícia baiana, em colaboração com as forças de segurança de São Paulo, prendeu Bruno Teixeira Silva, conhecido como Bruno Cabeça, líder da facção criminosa KLV. Ele foi capturado em uma cobertura de luxo na Vila Leopoldina, avaliada em quase R$ 20 milhões, onde residia com suas duas esposas. Bruno Cabeça, procurado por homicídios e outros crimes, era o principal fornecedor de drogas e armas para Camaçari e controlava o tráfico na região metropolitana de Salvador. A operação também apreendeu documentos de contabilidade, revelando seu envolvimento em extorsões e assassinatos cruéis. Desde 2017, ele estava foragido e protegido pelo PCC em São Paulo, até ser finalmente detido.