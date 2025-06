Traficantes armados circulam pelas ruas do bairro do Cabula, em Salvador Câmeras de segurança registraram mais de 20 indivíduos armados entrando em um condomínio atrás de rivais Balanço Geral BA|Do R7 03/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h15 ) twitter

Uma facção criminosa invadiu um condomínio no bairro do Cabula, em Salvador (BA), resultando em um confronto armado. Câmeras de segurança registraram quando mais de 20 indivíduos armados entraram no local para enfrentar rivais.