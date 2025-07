Traficantes do CV invadem casas a procura de rivais em Dias d’Ávila (BA) Invasões aconteceram na noite de ontem (30) e causaram pânico nos moradores da região Balanço Geral BA|Do R7 01/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h58 ) twitter

Traficantes do Comando Vermelho causaram pânico nos moradores de Dias d’Ávila (BA) na noite de ontem (30). Os criminosos invadiram casas em busca de rivais do Bonde do Maluco e dispararam diversas vezes. A polícia acompanha a situação, mas a comunidade, que vive sob constante ameaça, clama por segurança e paz.