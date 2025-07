Três pessoas são encontradas mortas em diferentes bairros de Salvador Corpos foram localizados no Largo do Tanque, na Suburbana e no bairro de Nova Brasília Balanço Geral BA|Do R7 03/07/2025 - 15h12 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h12 ) twitter

Três corpos foram encontrados em Salvador (BA). O primeiro, identificado apenas como ‘Índio’, foi localizado no Largo do Tanque, sem sinais aparentes de violência. Outros dois corpos foram descobertos na Suburbana e no bairro de Nova Brasília. As autoridades estão investigando os casos.