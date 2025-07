Tribunal do crime: casal é torturado e morto dentro de casa em Salvador Os corpos de Anderson e Ana Paula foram encontrados com sinais de tortura e as mãos amarradas Balanço Geral BA|Do R7 02/07/2025 - 15h47 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h47 ) twitter

Um casal foi torturado e morto pelo ‘tribunal do crime’ dentro de casa no Novo Marotinho, em Salvador (BA). Os corpos de Anderson e Ana Paula, com sinais de tortura e as mãos amarradas, foram localizados pelo filho da vítima. A polícia investiga o caso, que pode estar ligado ao tráfico de drogas.