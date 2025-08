Tribunal do crime: homens são agredidos a pauladas por supostos furtos em Salvador Em um vídeo gravado pelos próprios agressores, é possível ver as vítimas sendo atingidas com um pedaço de madeira e ameaçadas com uma arma Balanço Geral BA|Do R7 05/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h59 ) twitter

Dois homens foram brutalmente espancados pelo ‘tribunal do crime’ na Cidade Nova, em Salvador (BA). Em um vídeo gravado pelos próprios agressores, é possível ver as vítimas sendo agredidas com um pedaço de madeira e ameaçadas com uma arma. O motivo do espancamento seriam supostos furtos cometidos pelos homens.