Tribunal do crime: jovem é arrancado de casa e executado a tiros em Candeias (BA) Vítima foi identificada como Vinícius da Silva, de 25 anos Balanço Geral BA|Do R7 18/07/2025 - 16h16 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h16 )

Em Candeias (BA), um jovem foi executado a tiros pelo ‘tribunal do crime’. Vinícius da Silva, de 25 anos, foi arrancado de casa por criminosos armados. O pai do jovem ainda tentou impedir que ele fosse levado, mas sem sucesso. O corpo de Vinícius foi encontrado com perfurações de tiros em plena praça pública na mesma madrugada. A polícia investiga a motivação e autoria do crime.