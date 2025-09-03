Logo R7.com
Tribunal do crime: jovem é assassinada e tem cabeça decepada após suposta traição ao CV

Caso aconteceu em Eunápolis (BA)

Balanço Geral BA|Do R7

Uma jovem conhecida como Duda foi brutalmente assassinada pelo ‘tribunal do crime’ em Eunápolis (BA). A cabeça da vítima, de 22 anos, foi decepada e encontrada dentro de uma sacola, no meio da rua, com uma carta ao lado. A carta, supostamente escrita por ela, sugeria uma traição da jovem ao Comando Vermelho após ela se mudar para um bairro controlado pelo Bonde do Maluco. A polícia investiga o caso.

