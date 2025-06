Vídeo de homem ‘furtando’ fogueira é esclarecido como mal-entendido O homem havia comprado uma fogueira no local durante o dia e retornou à noite para pegar lascas de madeira para acendê-la com mais facilidade Balanço Geral BA|Do R7 26/06/2025 - 16h40 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h40 ) twitter

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando um homem supostamente furtando uma fogueira, em Feira de Santana (BA), foi esclarecido como um mal-entendido. O homem havia comprado uma fogueira no local durante o dia e retornou à noite para pegar lascas de madeira para acendê-la com mais facilidade. O proprietário do estabelecimento em que a fogueira foi comprada confirmou que não houve furto.