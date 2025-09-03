Logo R7.com
Vizinha acusada de abandonar animais de estimação se defende e apresenta provas

A acusada apresentou comprovantes de vacinação e explicou que visita os animais regularmente

Balanço Geral BA|Do R7

Uma mulher acusada de abandonar os próprios animais de estimação em um condomínio na Vila Canária, em Salvador (BA), conversou com a RECORD e se defendeu das acusações. Ela apresentou comprovantes de vacinação e explicou que visita os animais regularmente. Além disso, alegou que cuida dos bichos com amor, refutando as acusações de maus-tratos.

