Vizinha acusada de abandonar animais de estimação se defende e apresenta provas A acusada apresentou comprovantes de vacinação e explicou que visita os animais regularmente Balanço Geral BA|Do R7 03/09/2025 - 15h41 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h41 )

Uma mulher acusada de abandonar os próprios animais de estimação em um condomínio na Vila Canária, em Salvador (BA), conversou com a RECORD e se defendeu das acusações. Ela apresentou comprovantes de vacinação e explicou que visita os animais regularmente. Além disso, alegou que cuida dos bichos com amor, refutando as acusações de maus-tratos.