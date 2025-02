Bandido assalta restaurantes e rouba celulares no Beco do Cirilo (BA) Câmeras flagraram toda a ação do suspeito e podem ajudar a polícia Bahia|Do R7 21/02/2025 - 14h37 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã do último dia 19, clientes do Beco do Cirilo, no bairro da Caixa D’água, em Salvador (BA), foram surpreendidos por um homem que invadiu os restaurantes e roubou celulares.

Câmeras de segurança flagraram toda a ação criminosa e podem ajudar a polícia a chegar até o suspeito.