Polícia Federal investiga queda de teto de igreja em Salvador (BA) Uma jovem turista de 26 anos morreu e outras várias pessoas ficaram feridas Bahia|Do R7 06/02/2025 - 15h10 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na quarta-feira (05), aconteceu uma tragédia que abalou a Bahia, ganhando repercussão nacional e internacional. O desabamento do forro da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como “Igreja do Ouro”, no Pelourinho, em Salvador (BA), matou uma jovem e deixou outras pessoas feridas.

De acordo com informações, turistas que estavam dentro da igreja teriam percebido que o teto estava rachado.

As Polícias Civil e Federal vão seguir as investigações para saber os reais motivos do desabamento e se houve ou não responsáveis.