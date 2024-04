Prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho negocia deixar MDB rumo ao PDT

Alto contraste

O prefeito de Feira de Santana (BA), Colbert Martins Filho (MDB), pode migrar nos próximos dias para o PDT, segundo a imprensa local. O convite teria sido feito pelo deputado federal Léo Prates (PDT-BA). Colbert Filho estaria desalinhado com o MDB baiano, que apoia o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em Feira de Santana, ele deve apoiar José Ronaldo (União Brasil), de quem foi vice entre 2017 e 2020.

"Leo Prates me chamou, eu disse a ele que sou do MDB, e nesse momento estou aguardando muito que o MDB me trate com respeito, como eu sempre tratei o meu partido. Estou aguardando uma posição definida do MDB", disse o prefeito em entrevista a um portal de notícias da região.

Recentemente, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro, também migrou para o PDT. "Sérgio é ex-deputado federal, deputado estadual, tem caminhos próprios importantes, e essa ida dele ao PDT é uma ida que eu acho importante para todos nós", afirmou Martins Filho.