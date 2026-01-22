“Sérgio Nahas” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (12)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Sérgio Nahas” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (22). O empresário foi preso na Praia do Forte, 24 anos após ter matado sua esposa, Fernanda Ofali. O homicídio ocorreu após ela ter descoberto que o marido usava drogas e mantinha um caso extraconjugal.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h32 desta quinta. Confira:
