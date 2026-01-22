Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

“Sérgio Nahas” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (12)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Bahia|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Foragido por 24 anos, Sérgio Nahas é preso na Bahia ABC do ABC

“Sérgio Nahas” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (22). O empresário foi preso na Praia do Forte, 24 anos após ter matado sua esposa, Fernanda Ofali. O homicídio ocorreu após ela ter descoberto que o marido usava drogas e mantinha um caso extraconjugal.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h32 desta quinta. Confira:

Sérgio Nahas é um dos assuntos mais buscados no Google Trends nesta quinta

Oferecimento: Google Trends.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.