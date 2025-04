Ação do BOPE no Rio Sena termina em tiroteio com cinco baleados DivulgaçãoPelo menos cinco homens foram mortos, nesta quinta-feira (3), após um confronto com policiais do... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 19h26 ) twitter

DivulgaçãoPelo menos cinco homens foram mortos, nesta quinta-feira (3), após um confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), no bairro Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O tiroteio ocorreu na localidade conhecida como Campo do Bambu.

Para mais detalhes sobre este confronto e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

