Acidente grave entre carro e moto causa congestionamento na Paralela, em Salvador Foto: Reprodução / Redes SociaisUm grave acidente entre um carro e uma moto causou um... Taktá|Do R7 02/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h37 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisUm grave acidente entre um carro e uma moto causou um intenso congestionamento na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), em Salvador, na tarde desta quarta-feira (2). A colisão ocorreu por volta das 15h, no sentido centro da cidade, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Transalvador e do Samu.

