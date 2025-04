Adeus ao azul tradicional: seleção brasileira inova com nova camisa 2 em 2026 Divulgação/CBFA Seleção Brasileira vai estrear um uniforme com cor inédita na Copa do Mundo de... Taktá|Do R7 25/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Divulgação/CBFA Seleção Brasileira vai estrear um uniforme com cor inédita na Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada por um site especializado em camisas esportivas. A novidade está no uniforme reserva, que pela primeira vez na história não terá nenhuma das cores da bandeira nacional, amarelo, azul, verde ou branco. A nova cor ainda não foi revelada.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa inovação no uniforme da Seleção Brasileira!

Leia Mais em Taktá:

MANTO RENOVADO! Bahia lança nova camisa de sócios

Operação Falso Consórcio: 42 pessoas são presas e esquema criminoso é desarticulado

Motorista que atropelou e matou dois moradores em situação de rua se apresenta à polícia