Alerta! Nova doença desconhecida é detectada pela OMS e chama a atenção das autoridades de saúde Foto: OMS / P. Virot.A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um alerta nesta sexta-feira... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 04h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 04h40 ) twitter

Foto: OMS / P. Virot.A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um alerta nesta sexta-feira (3) sobre um surto de antraz na República Democrática do Congo (RDC), após a notificação de 16 casos suspeitos e uma morte causada pela infecção bacteriana. O surto foi identificado em quatro localidades próximas ao Lago Eduardo, região de fronteira com Uganda, onde sete casos suspeitos também foram registrados, especificamente no distrito de Kabale.

